Промоутер розповів, яку роль відіграє Кличко у підготовці Усика до бою з Джошуа
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко допоможе іншому українському боксеру - Олександру Усику - готуватися до бою з британцем Ентоні Джошуа
Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк, повідомляє Luckypunch.net.
За його словами, Кличко поділиться досвідом з Усиком перед його поєдинком проти Джошуа.
"Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом з Олександром перед боєм з Джошуа. Я в цьому впевнений", - сказав Красюк.
Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 7 липня Олександр Красюк заявив, що у разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.
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