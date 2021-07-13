Промоутер розповів, яку роль відіграє Кличко у підготовці Усика до бою з Джошуа

Про це заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк, повідомляє Luckypunch.net.

За його словами, Кличко поділиться досвідом з Усиком перед його поєдинком проти Джошуа.

"Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом з Олександром перед боєм з Джошуа. Я в цьому впевнений", - сказав Красюк.

Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 7 липня Олександр Красюк заявив, що у разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.

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