Промоутер встановив дедлайн для реваншу Усик - Джошуа

Про це повідомляє talkSPORT.

За його словами, другий бій між українським та британським важковаговиками, ймовірно відбудеться у березні-квітні 2022 року.

"Реванш реально провести наприкінці березня чи на початку квітня. За кілька тижнів ми розпочнемо переговори з командою Усика та визначимо місце проведення бою. Ймовірно, дедлайн для реваншу – початок літа, але ми не плануємо його проводити так пізно. Початок весни виглядає більш реалістичним", - розповів Хірн.

Він додав, що актуальним залишається й питання про місце проведення поєдинку.

"Я поговорю з Олександром Красюком та командою Усика, щоб вибрати потенційну локацію для цього поєдинку. Я хотів би провести його у Великій Британії, але є інші варіанти. Ми й минулий бій були готові провести десь за кордоном, і тоді вийшло грандіозне видовище. Звісно, ​​цього разу поєдинок буде ще більшим", – сказав Хірн.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).