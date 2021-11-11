Промоутер встановив дедлайн для реваншу Усик - Джошуа
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що реванш британського боксера з українцем Олександром Усиком має відбутися не пізніше червня
Про це повідомляє talkSPORT.
За його словами, другий бій між українським та британським важковаговиками, ймовірно відбудеться у березні-квітні 2022 року.
"Реванш реально провести наприкінці березня чи на початку квітня. За кілька тижнів ми розпочнемо переговори з командою Усика та визначимо місце проведення бою. Ймовірно, дедлайн для реваншу – початок літа, але ми не плануємо його проводити так пізно. Початок весни виглядає більш реалістичним", - розповів Хірн.
Він додав, що актуальним залишається й питання про місце проведення поєдинку.
"Я поговорю з Олександром Красюком та командою Усика, щоб вибрати потенційну локацію для цього поєдинку. Я хотів би провести його у Великій Британії, але є інші варіанти. Ми й минулий бій були готові провести десь за кордоном, і тоді вийшло грандіозне видовище. Звісно, цього разу поєдинок буде ще більшим", – сказав Хірн.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 11 листопада стало відомо, що Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі не скористалися шансом домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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