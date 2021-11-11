Усик втратив шанс негайно провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, боксер не шкодує про це, оскільки, у контракті на перший бій Усика з Джошуа було прописано опцію реваншу, який було передбачено у разі поразки британця.

"Ми на 100% були обізнані про реванш. Ми дали слово, і все прописали на папері. Бій за звання абсолютного чемпіона світу? Немає жодного ґрунту для розчарування, все йде так, як ми планували", - запевнив Красюк.

Він додав, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі стане реальністю у разі перемог обох боксерів у поєдинках проти Ентоні Джошуа та ще одного британця Ділліана Вайта, відповідно.

"Ф'юрі має підтвердити свій чемпіонський статус та провести обов'язковий титульний захист. Але все залежить від нього та його команди. Зі свого боку, ми, як і раніше, робимо ставку на реванш із Джошуа як на пріоритетний варіант", - розповів Красюк.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). Очікується, що на початку наступного року він проведе обов'язковий захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

Ф'юрі 10 жовтня отримав 30 днів, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Усика. Цей термін сплинув.

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що Тайсоном Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb