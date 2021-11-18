Промоутер заявив, що примусить Ф'юрі провести обов'язковий захист титулу WBC через суд

Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Хірна, WBC (Всесвітня боксерська рада) у підсумку буде вимушена призначити Вайта обов'язковим претендентом на титул Ф'юрі, попри те, що відмовилася санкціонувати бій між британцями напередодні через судову тяганину.

"В суді ми зможемо досягти умов, яких хотів Ділліан. Арбітражний суд має ухвалити рішення, і я впевнений, що воно буде більш сприятливим у порівнянні зі стандартним рішенням WBC", - сказав Хірн.

Він висловив переконання, що суд ухвалить рішення на користь Вайта і Ф'юрі буде вимушений провести з ним поєдинок.

"У WBC вчора заявили, що вони не можуть призначити Діллана обов'язковим претендентом, оскільки подано позов, який буде передано до суду. Але я не маю сумнівів, що рішення суду буде на користь Ділліана і він стане обов'язковим претендентом для Тайсона Ф'юрі. Він буде зобов'язаний провести бій з Вайтом", - розповів Хірн.

Нагадаємо, 17 листопада WBC відмовилася призначати бій Тайсона Ф'юрі проти Ділліана Вайта.

Після цього Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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