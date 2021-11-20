Промоутер знайшов для Ломаченка нового суперника
Промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум заявив про намір влаштувати його поєдинок з американцем Шакуром Стівенсоном
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Арума, він хоче влаштувати бій між Ломаченком та Стівенсоном, хоча з жодним з боксерів поки не розмовляв з цього приводу.
"Я хочу побачити бій Ломаченка – Стівенсон. Я не розмовляв про це ні з Василем, ні з Шакуром, але я такий же вболівальник, як і всі інші. Це поєдинок, який я хотів би подивитися. Чудово, що вони такі талановиті. Тому я і бажаю побачити їхній бій", – сказав Арум.
Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій (до 59 кг) та легкій (до 61,2 кг).
24-річний Шакур Стівенсон виграв на професійному ринзі усі 16 боїв. Він є срібним призером Олімпіади-2016 у категорії до 56 кг. У США Стівенсона називають "новим Флойдом Мейвезером".
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що Теофімо Лопес боїться битися з Василем Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.
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