Промову Зеленського у парламенті Румунії могли скасувати через проросійських парламентарів, - ЗМІ

Про це пише румунська редакція "Радіо Свобода".

Президент України мав виступити у парламенті о 17:00, але промову скасували без офіційного пояснення причин.

"Плановане на сьогодні о 17:00 спільне засідання палати депутатів і сенату, присвячене прийому послання президента України Володимира Зеленського, скасовано", - повідомили в пресслужбі палати депутатів.

Сам Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом пожартував, що не виступав, оскільки "не підготував промову", проте пообіцяв повернутися наступного разу та виступити.

"Я думаю, ви розумієте, що в мене немає дефіциту в промовах у різних країнах для висловлення своєї поваги [...] Проте зараз я не підготував промову, я не готовий виступати. Але будьте певні, наступного разу я виступлю з промовою перед парламентаріями, перед журналістами, і висловлю свою вдячність", - додав він.