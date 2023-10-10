Промову Зеленського у парламенті Румунії могли скасувати через проросійських парламентарів, - ЗМІ
Володимир Зеленський 10 жовтня мав виступити перед парламентом Румунії, проте його промову було скасовано - однією з причин може бути зрив через проросійських парламентарів
Про це пише румунська редакція "Радіо Свобода".
Президент України мав виступити у парламенті о 17:00, але промову скасували без офіційного пояснення причин.
"Плановане на сьогодні о 17:00 спільне засідання палати депутатів і сенату, присвячене прийому послання президента України Володимира Зеленського, скасовано", - повідомили в пресслужбі палати депутатів.
Сам Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом пожартував, що не виступав, оскільки "не підготував промову", проте пообіцяв повернутися наступного разу та виступити.
"Я думаю, ви розумієте, що в мене немає дефіциту в промовах у різних країнах для висловлення своєї поваги [...] Проте зараз я не підготував промову, я не готовий виступати. Але будьте певні, наступного разу я виступлю з промовою перед парламентаріями, перед журналістами, і висловлю свою вдячність", - додав він.
- Володимир Зеленський 10 жовтня прибув з офіційним візитом до Бухареста. Тут він зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Під час зустрічі було прийняте "важливе рішення про підготовку пілотів для F-16".
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