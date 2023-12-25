Пропаганда імперської політики в назві: у консерваторії Чайковського прокоментували висновки Інституту нацпамʼяті
У Національній музичній академії, яка має імʼя Чайковського, відповіли, що врахують висновки експертної комісії УІНП, яка вважає згадку композитора в назві пропагандою
Про це пише Укрінформ.
Національна музична академія України імені Чайковського врахує висновки експертної комісії Українського інституту національної памʼяті, яка встановила, що назва закладу містить символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви з використанням імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики в Україні.
"Академія повністю підтримує ініціативу боротьби з країною-агресором і докладає максимальних зусиль для зміцнення мистецької освіти України, а висновки експертної комісії УІНП будуть враховані у подальшій роботі закладу", - зазначили в консерваторії.
Наприкінці листопада експертна комісія УІНП повідомила, що назва "Національна музична академія України імені П. І. Чайковського" відповідно до частини першої статті 2 закону "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" містить символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви з використанням імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики.
Комісія наголосила, що вважає недоречним подальше використання імені Чайковського в назві Національної музичної академії України.
Експертна комісія була створена Українським інститутом національної пам’яті відповідно до частини 2 статті 6 закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
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