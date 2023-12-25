Пропаганда імперської політики в назві: у консерваторії Чайковського прокоментували висновки Інституту нацпамʼяті

Про це пише Укрінформ.

Національна музична академія України імені Чайковського врахує висновки експертної комісії Українського інституту національної памʼяті, яка встановила, що назва закладу містить символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви з використанням імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики в Україні.

"Академія повністю підтримує ініціативу боротьби з країною-агресором і докладає максимальних зусиль для зміцнення мистецької освіти України, а висновки експертної комісії УІНП будуть враховані у подальшій роботі закладу", - зазначили в консерваторії.

Наприкінці листопада експертна комісія УІНП повідомила, що назва "Національна музична академія України імені П. І. Чайковського" відповідно до частини першої статті 2 закону "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" містить символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви з використанням імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики.

Комісія наголосила, що вважає недоречним подальше використання імені Чайковського в назві Національної музичної академії України.

Експертна комісія була створена Українським інститутом національної пам’яті відповідно до частини 2 статті 6 закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".



