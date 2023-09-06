Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Не треба розміщувати фото і відеоматеріали про влучання по об'єктах на території РФ, тим паче коли це робить губернатор. От не треба грати в блогерів", - сказав пропагандист.

Він також наголосив, що таким чином самі росіяни "приносять радість" українцям.

"Не треба приносити радість укронацистам і де-факто виступати в якості верифікаторів і коректорів їхніх ударів. Не робіть цього", - сказав Соловйов.

Натомість вже сьогодні міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку безпілотника по Брянській області. За їх словами, російська ППО буцімто знищила повітряну ціль.