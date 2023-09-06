Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ
Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав жителів РФ зберігати інформаційну тишу та не публікувати матеріали про атаки по території Росії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Не треба розміщувати фото і відеоматеріали про влучання по об'єктах на території РФ, тим паче коли це робить губернатор. От не треба грати в блогерів", - сказав пропагандист.
Він також наголосив, що таким чином самі росіяни "приносять радість" українцям.
"Не треба приносити радість укронацистам і де-факто виступати в якості верифікаторів і коректорів їхніх ударів. Не робіть цього", - сказав Соловйов.
Натомість вже сьогодні міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку безпілотника по Брянській області. За їх словами, російська ППО буцімто знищила повітряну ціль.
- У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 5 вересня, стався вибух у дворі військкомату у вентиляційній шахті, що веде до бомбосховища.
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