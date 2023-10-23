Пропагандист Вишинський, якого Україна обміняла в РФ, очолив російське державне агентство

Про це йдеться у повідомленні на сайті пропагандистського ЗМІ.

Вказується, що після прибуття до РФ Вишинський обіймав посаду виконавчого директора міжнародної медіагрупи "Россия Сегодня". Також його нібито нагороджено медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною" І ступеня та премією уряду Російської Федерації.

Хто такий Кирило Вишинський

Кирило Вишинський родом із Дніпра. У 2018 році СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", де Вишинський був головредом. Відомо, що у 2014 році він їздив до окупованого Криму та виправдовував російську агресію. Йому оголосили про підозру в держзраді. Також Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберігання зброї. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і 8 разів продовжував його.

Проросійська партія "Опозиційний блок" висловила обурення з приводу арешту Вишинського й заявила про готовність поручитися за нього. На одному з судових засідань пропагандист заявив про бажання вийти з громадянства України. На той час він уже мав паспорт РФ. 7 вересня 2019 року Вишинського віддали Росії в межах обміну "35 на 35". Справи проти нього відкрито й донині.