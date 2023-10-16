Пропагандисти РФ поширюють фейк, що Україна нібито готує підрив Кременчуцької ГЕС "за каховським сценарієм"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандистські джерела РФ поширюють фейк, що Київ нібито замінував Кременчуцьку ГЕС для провокації проти Росії за каховським сценарієм з метою створення суспільної напруженості та звинувачення російської армії в атаці на станцію.

Центр стратегічних комунікацій заявляє, що це фейк та спростовує його. Експерти центру кажуть, що у воєнний час усі об’єкти критичної інфраструктури, до яких належать і ГЕС, перебувають під цілодобовою охороною ЗСУ, Нацгвардії та поліції. Після російського теракту з підривом Каховської ГЕС українські Сили оборони посилили патрулювання станцій.

"Російські дані про міфічне "замінування" українськими силами оборони Кременчуцької ГЕС є бездоказовими. І базуються на їх попередній брехні про те, що Каховську ГЕС підірвала Україна, хоча насправді це не так", - йдеться у повідомленні.

У центрі наголошують, що саме Росія атакує критичну інфраструктуру України, а внаслідок масованих обстрілів окупантів в осінньо-зимовий період 2022-2023 в Україні не залишилося жодної неушкодженої теплової чи гідроелектростанції.