Пропагандисти РФ поширюють фейк, що Україна нібито готує підрив Кременчуцької ГЕС "за каховським сценарієм"
Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що Україна нібито планує підрив Кременчуцької ГЕС "за каховським сценарієм", щоб звинуватити в цьому російську армію
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Пропагандистські джерела РФ поширюють фейк, що Київ нібито замінував Кременчуцьку ГЕС для провокації проти Росії за каховським сценарієм з метою створення суспільної напруженості та звинувачення російської армії в атаці на станцію.
Центр стратегічних комунікацій заявляє, що це фейк та спростовує його. Експерти центру кажуть, що у воєнний час усі об’єкти критичної інфраструктури, до яких належать і ГЕС, перебувають під цілодобовою охороною ЗСУ, Нацгвардії та поліції. Після російського теракту з підривом Каховської ГЕС українські Сили оборони посилили патрулювання станцій.
"Російські дані про міфічне "замінування" українськими силами оборони Кременчуцької ГЕС є бездоказовими. І базуються на їх попередній брехні про те, що Каховську ГЕС підірвала Україна, хоча насправді це не так", - йдеться у повідомленні.
У центрі наголошують, що саме Росія атакує критичну інфраструктуру України, а внаслідок масованих обстрілів окупантів в осінньо-зимовий період 2022-2023 в Україні не залишилося жодної неушкодженої теплової чи гідроелектростанції.
- 6 жовтня уряд додатково виділив 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС.
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