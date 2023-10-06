Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

На подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд додатково виділив 335 млн грн, а саме:

187 млн грн на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання.

148 млн грн на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста.

"Додатково виділили 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС", - написав Шмигаль.

Також він додав, що загалом на ліквідацію наслідків теракту росії на Каховській ГЕС Уряд виділив 11,9 млрд грн.