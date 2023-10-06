На подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд додатково виділив 335 млн грн
Уряд додатково виділив 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
На подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд додатково виділив 335 млн грн, а саме:
- 187 млн грн на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання.
- 148 млн грн на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста.
"Додатково виділили 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС", - написав Шмигаль.
Також він додав, що загалом на ліквідацію наслідків теракту росії на Каховській ГЕС Уряд виділив 11,9 млрд грн.
- Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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