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Прорив шлюза біля Краматорська: у районі запровадять посилений контроль якості води, - МОЗ

5 квітня, 2023 середа
06:43
Суспільство

У Краматорську, що на Донеччині, зазнав руйнувань водоскидний шлюз, вода підтопила понад 200 будинків: МОЗ запровадить посилений лабораторний контроль якості води в районі

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Поблизу Краматорська відбулося часткове руйнування водоскидного шлюзу греблі: попередньо, підтопило будинки на 30 вулицях у селищах Іванівка й Городещине.

"Групи швидкого реагування Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб перебувають у режимі підвищеної готовності, зокрема, і для забезпечення посиленого лабораторного контролю якості питної води з приватних колодязів та мереж централізованого водопостачання. Невдовзі люди, чиї домівки постраждали внаслідок повені, отримають засоби для очищення води та дезінфекції поверхонь у підтоплених будинках", – зазначив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України. 

Здоров'я
Україна
Краматорськ
Донеччина
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