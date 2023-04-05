Прорив шлюза біля Краматорська: у районі запровадять посилений контроль якості води, - МОЗ
У Краматорську, що на Донеччині, зазнав руйнувань водоскидний шлюз, вода підтопила понад 200 будинків: МОЗ запровадить посилений лабораторний контроль якості води в районі
Про це поінформувала пресслужба МОЗ.
Поблизу Краматорська відбулося часткове руйнування водоскидного шлюзу греблі: попередньо, підтопило будинки на 30 вулицях у селищах Іванівка й Городещине.
"Групи швидкого реагування Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб перебувають у режимі підвищеної готовності, зокрема, і для забезпечення посиленого лабораторного контролю якості питної води з приватних колодязів та мереж централізованого водопостачання. Невдовзі люди, чиї домівки постраждали внаслідок повені, отримають засоби для очищення води та дезінфекції поверхонь у підтоплених будинках", – зазначив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.
- Нагадаємо, минулого дня повідомлялося, що в Краматорську Донецької області унаслідок руйнування шлюзу 4 квітня вода на ставку підтопила близько 260 будинків жителів
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