Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Поблизу Краматорська відбулося часткове руйнування водоскидного шлюзу греблі: попередньо, підтопило будинки на 30 вулицях у селищах Іванівка й Городещине.

"Групи швидкого реагування Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб перебувають у режимі підвищеної готовності, зокрема, і для забезпечення посиленого лабораторного контролю якості питної води з приватних колодязів та мереж централізованого водопостачання. Невдовзі люди, чиї домівки постраждали внаслідок повені, отримають засоби для очищення води та дезінфекції поверхонь у підтоплених будинках", – зазначив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.