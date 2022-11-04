Про це повідомляє видання Newsmaker.

"Якщо я не помиляюся, у партії "Шор" статус підозрюваної у кримінальній справі, яку розслідує Антикорупційна прокуратура. Якщо цю справу передадуть до суду, а партія "Шор" виступатиме як обвинувачений, то однією із санкцій щодо юридичної особи є її ліквідація", - сказав Мунтяну в інтерв'ю Vocea Basarabiei TV.

Антикорупційна прокуратура розслідує кримінальну справу щодо незаконного фінансування партії "Шор". Серед обвинувачених – депутат та віцеголова партії "Шор" Марина Таубер.

Її звинувачують у тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою та брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані та витрачені партією гроші.

Таубер провину не визнає. Вона вважає, що відбувається політичним переслідуванням опозиції.

Після того, як лідера партії "Шор", депутата-втікача Ілана Шора внесли до списку санкцій США, глава мін'юсту Серджіу Литвиненко заявив, що має намір повторно проаналізувати питання про ліквідацію формування.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.

3 листопада після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.

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