Протести на Кубі: влада вимкнула інтернет

Про це розповідає AP.



Багато людей, які вийшли на вулиці, намагалися знімати на мобільні телефони та транслювати протести в прямому ефірі, однак кубинська влада вимкнула інтернет.



Співробітники також пред'явили звинувачення протестувальникам. Режим застосував сльозогінний газ. Повідомляється про арешти.



Влада звинувачує у протестах "кубино-американську мафію", яка "щедро платить блогерам".



У імпровізованому телезверненні він звинуватив акції протесту в зусиллях США спровокувати соціальне повстання шляхом посилення ембарго та попередив, що протестуючі зіткнуться з рішучою реакцією.



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"Ми не збираємось передавати суверенітет або незалежність людей", - сказав президент Куби Мігель Діас-Канель журналістам.



У Маямі, мер Френсіс Суарес заявив, що "кубинці гідні і готові керувати собою без тиранії". Зазначимо, Маямі - місто з найбільшою діаспорою кубинців у США.



"Це може закінчитися сьогодні, і це повинно закінчитися сьогодні", - сказав Суарес, повідомляє NBC-6.



"Наслідки цього інциденту можуть означати свободу для мільйонів людей у півкулі, від нікарагуанців, венесуельців та багатьох інших", - додав політик з Флориди.

Нагадаємо, у квітні перший секретар Комуністичної партії Куби та молодший брат легендарного диктатора, Рауль Кастро оголосив про свою відставку