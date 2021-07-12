Протести на Кубі: влада вимкнула інтернет
Під час протестів на "Острові Свободи" комуністичний режим вимкнув інтернет: поліція розганяє людей сльозогінним газом з вулиць
Про це розповідає AP.
Багато людей, які вийшли на вулиці, намагалися знімати на мобільні телефони та транслювати протести в прямому ефірі, однак кубинська влада вимкнула інтернет.
Співробітники також пред'явили звинувачення протестувальникам. Режим застосував сльозогінний газ. Повідомляється про арешти.
Влада звинувачує у протестах "кубино-американську мафію", яка "щедро платить блогерам".
У імпровізованому телезверненні він звинуватив акції протесту в зусиллях США спровокувати соціальне повстання шляхом посилення ембарго та попередив, що протестуючі зіткнуться з рішучою реакцією.
Читайте також: На Кубі пройшли антиурядові протести, президент закликав прихильників "захистити революцію"
"Ми не збираємось передавати суверенітет або незалежність людей", - сказав президент Куби Мігель Діас-Канель журналістам.
У Маямі, мер Френсіс Суарес заявив, що "кубинці гідні і готові керувати собою без тиранії". Зазначимо, Маямі - місто з найбільшою діаспорою кубинців у США.
"Це може закінчитися сьогодні, і це повинно закінчитися сьогодні", - сказав Суарес, повідомляє NBC-6.
"Наслідки цього інциденту можуть означати свободу для мільйонів людей у півкулі, від нікарагуанців, венесуельців та багатьох інших", - додав політик з Флориди.
- Нагадаємо, у квітні перший секретар Комуністичної партії Куби та молодший брат легендарного диктатора, Рауль Кастро оголосив про свою відставку
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе