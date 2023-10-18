Протестувальники увірвались в один із офісів Капітолія з вимогою припинити вогонь по Газі
У середу, 18 жовтня, десятки протестувальників вийшли на вулиці біля американського Капітолія, вони вимагають припинення вогню по Газі
Про це повідомляє Fox News.
Ініціатором акції на Капітолійському пагорбі виступила організація Jewish voice for peace. Мітингарі спочатку закликали мирно вийти на підтримку Палестини з вимогою припинити бомбардування сектору Газа.
Спочатку демонстрація проходила мирно, проте потім почалися сутички з поліцією, і в результаті натовп зміг подолати оборону й увірватися до однієї з офісних будівель Капітолія.
На кадрах видно, як велика група мітингарів скандує "Припинення вогню зараз". Протестувальники закликають Конгрес США виступити з вимогою припинити бойові дії в Ізраїлі.
Зараз американська поліція вживає заходів щодо затримання учасників акції.
- 17 жовтня увесь вечір в Туреччині тривали акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
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