Протестувальники увірвались в один із офісів Капітолія з вимогою припинити вогонь по Газі

Про це повідомляє Fox News.

Ініціатором акції на Капітолійському пагорбі виступила організація Jewish voice for peace. Мітингарі спочатку закликали мирно вийти на підтримку Палестини з вимогою припинити бомбардування сектору Газа.

Спочатку демонстрація проходила мирно, проте потім почалися сутички з поліцією, і в результаті натовп зміг подолати оборону й увірватися до однієї з офісних будівель Капітолія.

На кадрах видно, як велика група мітингарів скандує "Припинення вогню зараз". Протестувальники закликають Конгрес США виступити з вимогою припинити бойові дії в Ізраїлі.

Зараз американська поліція вживає заходів щодо затримання учасників акції.