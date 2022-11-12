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Протез українських розробників потрапив на обкладинку Time

12 листопада, 2022 субота
17:36
Технології Протез Esper Hand

Роборука стартапу Esper Bionics увійшла до списку 200 найкращих винаходів за 2022 рік за версією Time, також її фотографія з’явилася на обкладинці журналу

Про це повідомляється на сайті журналу Time.

"Розумний" протез, роборука Esper Hand, опинилася на першій шпальті видання Time. Це розробка українського стартапу Esper Bionics, яку внесли до переліку найкращих винаходів за 2022 рік.

"Упродовж наступних 30 років найважливішою технологією стане електроніка всередині людського тіла", - стверджує співзасновник і CEO Esper Bionics Дмитро Газда.

Нині стартап розробляє протези для кінцівок, їхній перший винахід - роборука Esper Hand. Вага девайсу - 380 грамів, він має 24 датчики, що моніторять та аналізують активність у м’язах і мозку людини, аби активувати рух руки. 

"Обмін інформацією між пристроєм та людським мозком йде через нейрокомпʼютерний інтерфейс (brain-computer interface). Завдяки DSP - цифровій обробці сигналів - дані передаються в хмару. З часом протез починає "розуміти" часто повторювані алгоритми людських рухів та вчиться їх передбачати", - стверджують розробники. 

Українська редакція Forbes зазначає, що улітку 2022-го Esper Hand пройшла тестування у кількох американських клініках, а згодом отримала дозвіл на продаж у США. 

У 2020 році Esper Bionics повідомила виданню Liga попередню ціну на роборуку в Україні, тоді вона становила $6000, на розвинутих ринках – $10 000–16 000.

  • Нагадаємо, у вересні 2022 року на обкладинку Time потрапив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а головний матеріал журналу автори присвятили війні Росії проти України. 

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