Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку часопису Time
Обкладинку оприлюднив Time у twitter.
Фото головнокомандувача ЗСУ вийшло із заголовком: Генерал. Валерій Залужний та український шлях війни.
Війні Росії проти України присвячено й головний матеріал журналу під назвою "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".
- 20 травня президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року, за версією читачів журналу Time.
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