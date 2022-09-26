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Головна війна з Росією Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time

Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time

26 вересня, 2022 понедiлок
14:47
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку часопису Time

Обкладинку оприлюднив Time у twitter

Фото головнокомандувача ЗСУ вийшло із заголовком: Генерал. Валерій Залужний та український шлях війни. 

Війні Росії проти України присвячено й головний матеріал журналу під назвою "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".

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ЗСУ
Валерій Залужний
наступ ЗСУ
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