Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України від "ЄС" Артур Герасимов.

"Що стосується мерів. Мер Рівного Третяк - це ситуація поза межею розуміння того, що там сталося. Я думаю, що сьогодні проти тих мерів, які сьогодні в опозиції і не підкоряються Офісу президента, починаються більш ніж брудні ігри. Мер Чернігова Атрошенко. Людина вистояла в своєму місті, не кинула як багато інших чиновників, які накивали п'ятами ще до 24 лютого. Після того, тільки через те, що вона не лягла під Офіс президента її незаконно усунули від посади. Зараз Третяк займав незалежну позицію і після того, як він вимагав перевірити використання грошей ОДА. Також нещодавня атака на Кличка, де була чітка відповідальність голів РДА, але питання задали меру", - вважає він.

Відсторонення та звільнення мерів міст: хронологія