Проти мерів, які не підкоряються ОП, починаються вже більше ніж брудні ігри, - нардеп Герасимов
Влада тисне на міських голів, які не підкоряються Офісу президента - про це свідчить нове відсторонення, тепер мера Рівного Олександра Третяка
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України від "ЄС" Артур Герасимов.
"Що стосується мерів. Мер Рівного Третяк - це ситуація поза межею розуміння того, що там сталося. Я думаю, що сьогодні проти тих мерів, які сьогодні в опозиції і не підкоряються Офісу президента, починаються більш ніж брудні ігри. Мер Чернігова Атрошенко. Людина вистояла в своєму місті, не кинула як багато інших чиновників, які накивали п'ятами ще до 24 лютого. Після того, тільки через те, що вона не лягла під Офіс президента її незаконно усунули від посади. Зараз Третяк займав незалежну позицію і після того, як він вимагав перевірити використання грошей ОДА. Також нещодавня атака на Кличка, де була чітка відповідальність голів РДА, але питання задали меру", - вважає він.
Відсторонення та звільнення мерів міст: хронологія
- 7 грудня 2022 року мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію. 1 лютого Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду мера Чернігова строком на один рік.
- 2 березня меру Полтави Олександру Мамаю оголосили вирок за розтрату бюджету громади на своїх прибиральниць.14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Мамая звільнено із посади на виконання вироку суду
- 21 червня Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Посадовець був відповідальним за мапу укриттів, на якій позначки не збігалися з наявними укриттями. Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на призначення судом домашнього арешту директорові департаменту муніципальної безпеки КМДА Романові Ткачуку. Він заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. Згодом уряд виписав Кличку догану.
- 10 липня міського голову Рівного Олександра Третяка суд визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення - він не має право обіймати посаду один рік. Сам мер Рівного на своїй фейсбук-сторінці написав, що вважає судовий процес "знущанням над правосуддям". Він зазначив, що подаватиме апеляцію.
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