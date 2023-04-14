Міського голову Полтави Мамая за вироку суд звільнено із посади
14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що мера Полтави Олександра Мамая звільнено із посади на виконання вироку суду
Про це інформує САП.
"Набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей", - пише пресслужба.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Мамая звільнено виконавчим комітетом Полтавської міської ради з посади мера та видано трудову книжку.
Нагадаємо, що 2 березня Олександру Мамаю оголосили вирок за розтрату бюджету Полтавської громади на своїх прибиральниць.
Суд затвердив угоду мера зі слідством. Згідно з нею, Мамай 1 рік не зможе обіймати публічні посади й отримав умовний термін замість 5 років в'язниці.
Окрім цього, Олександр Мамай уже повернув до бюджету витрачені гроші на прибиральниць. Під час засідання голова громади зізнався, що прибиральниць влаштували саме за його вказівкою.
Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів" 2 млн грн.
- У грудні 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення, Олександр Мамай заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".
- У грудні 2022 року Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься трьома областями. Мер Полтави назвав підозру "політично вмотивованою".
- Олександр Мамай також є обвинуваченим у справі щодо розголошення інформації про ЗСУ. 23 січня Київський районний суд Полтави відмовився відсторонити його від посади мера у цьому провадженні.
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