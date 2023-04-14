Міського голову Полтави Мамая за вироку суд звільнено із посади

Про це інформує САП.

"Набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей", - пише пресслужба.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Мамая звільнено виконавчим комітетом Полтавської міської ради з посади мера та видано трудову книжку.

Нагадаємо, що 2 березня Олександру Мамаю оголосили вирок за розтрату бюджету Полтавської громади на своїх прибиральниць.

Суд затвердив угоду мера зі слідством. Згідно з нею, Мамай 1 рік не зможе обіймати публічні посади й отримав умовний термін замість 5 років в'язниці.

Окрім цього, Олександр Мамай уже повернув до бюджету витрачені гроші на прибиральниць. Під час засідання голова громади зізнався, що прибиральниць влаштували саме за його вказівкою.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів" 2 млн грн.