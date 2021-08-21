Проти патріарха Варфоломія готують платних псевдошанувальників Філарета, - Євген Карась
"Нечестиві на руку особи з «українських патріотів церкви» хочуть блокувати Патріарха (Варфоломія - ред.) та кричати, що в Україні головний Філарет"
Про це у себе на ТГ-каналі попередив представник організації "Основа майбутнього", майданівець та ветеран АТО-ООС Євген Карась, передає Еспресо.TV.
"Це не безкоштовна операція. Дуже сумно, що дрібна група "філаретівців" готова за російські гроші імітувати "захист вождя Філарета", - зазначив він.
Натомість, "чесні християни", як наголосив Карсь, "прийдуть захищати патріарха від найманців".
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"Панове, якщо би я цього не знав - ще би окей. Маєте право на позицію.
Але я знаю що вам платять проти Патріарха.
А піар Філарета лише прикриття", - підсумував Євген Карась.
- Нагадаємо, що в неділю, 22 серпня 2021 р., о 9:00 на території собору Святої Софії в місті Києві просто неба відбудеться урочиста божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - вселенський Патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
- У медіа та соцмережах вже була інформація про імовірні провокації з боку ОПЗЖ, церкви Московського патріархату та лівих радикалів.
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