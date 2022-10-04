Проти Путіна треба зареєструвати кримінальне впровадження, - експерший заступник генпрокурора Голомша
Микола Голомша, експерший заступник генпрокурора, зазначив, що Путін скоїв світовий злочин, напавши на Україну і вчинивши геноцид на наших територіях, а це поза межами його повноважень та його імунітету
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Ті злочини, які скоювали російські військовослужбовці на території України, вже виявляються, індивідуалізуються та притягуються до відповідальності. А те, що буде стосуватися загалом держави Росія та російського військового керівництва, буде передано міжнародному кримінальному суду. Тут є ще така дилема. Бо кажуть, що Путін має імунітет і проти нього не можна порушувати справ, і Україна немає права це робити через його імунітет", - розповів експерший заступник генпрокурора.
Микола Голомша зазначив, що Путін немає право порушувати статут ООН, він напав на нашу державу, на території якої скоюються злочини російськими військовослужбовцями.
"Як правник, я б зареєстрував проти Путіна кримінальне впровадження, тому що він на нашій території організував геноцид, який і досі триває. І я потім би пішов до суду і суддя був би зобов'язаний оголосити Путіна у розшук. Наголошую, Путін скоїв світовий злочин, а це поза межами його повноважень та його імунітету", - підкреслив Голомша.
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