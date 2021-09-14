Протидія гібридним загрозам для критичної інфраструктури: співробітники РНБО беруть участь у спільних із НАТО навчаннях

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Проведення навчань є складовою рішення міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо підтримки України у протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні.

Мета навчань – розбудова стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам та кризового реагування.

До участі залучатимуться органи сектору безпеки і оборони, установи, що здійснюють координацію кризового управління, а також оператори критичної інфраструктури.