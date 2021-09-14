Протидія гібридним загрозам для критичної інфраструктури: співробітники РНБО беруть участь у спільних із НАТО навчаннях
Фахівці Апарату Ради національної безпеки і оборони беруть участь у спільних з НАТО командно-штабних навчаннях "Непорушна стійкість" з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі у Чорноморському регіоні
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
Проведення навчань є складовою рішення міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо підтримки України у протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні.
Мета навчань – розбудова стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам та кризового реагування.
До участі залучатимуться органи сектору безпеки і оборони, установи, що здійснюють координацію кризового управління, а також оператори критичної інфраструктури.
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