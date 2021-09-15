Протидія, стримування, залучення: євродепутат назвав принципи, на яких має будуватись політика ЄС щодо Росії

Про це в ході засідання Європарламенту заявив депутат Андрюс Кубілюс, який представив проєкт нової доповіді щодо напрямків політичних відносин між ЄС і Росією, передає Укрінформ.

"Перший напрямок (політики ЄС щодо РФ – ред.) – протидія. Це стосується протидії агресивній політиці Кремля, як зовнішньої, так і внутрішньої, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії. Більш ефективні види санкцій мають бути краще скоординовані з партнерами", - сказав політик.



За його словами, не треба визнавати законність виборів до Держдуми, якщо вони будуть "вкрадені", та проводити імплементацію Зеленого курсу, щоб скоротити залежність ЄС від газу з Росії.

Друга складова політики ЄС щодо Росії - стримування гібридних загроз та корупції, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

"Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів", - наголосив Кубілюс.

Третім елементом європейської політики стосовно Росії є залучення, і не лише Кремля, там, де це є необхідним, але й громадянського суспільства Росії.

"Надаймо російському народу чітке бачення, які відносини ми маємо намір збудувати між ЄС та демократичною Росією: скасування віз, угоди про вільну торгівлю, реальне партнерство з ЄС у сфері модернізації Росії. Це те, що ми зможемо зробити у майбутньому. Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх", - підкреслив депутат Європарламенту.

Він окремо зауважив, що для такої трансформації думок у російському суспільстві потрібні приклади успіху перетворень. Саме тому ЄС має надавати більш ефективну підтримку регіону Східного Партнерства, особливо для розвитку країн "Асоційованого тріо" - України, Молдови і Грузії.



"Наша доповідь є посланням надії для російських людей. Ми разом з ними. Ми хочемо бачити Росію добрим сусідом, з яким ми можемо мати добрі відносини. Ми хочемо, щоб росіяни могли скористатися тими ж правами людини, верховенством права та демократією, якими користуємося всі ми. Ми хочемо, щоб російський народ мав сучасну та заможну країну. Такий розвиток буде вигідним для народу Росії та для всієї Європи», - додав Кубілюс.

