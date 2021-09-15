Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Протидія, стримування, залучення: євродепутат назвав принципи, на яких має будуватись політика ЄС щодо Росії

Протидія, стримування, залучення: євродепутат назвав принципи, на яких має будуватись політика ЄС щодо Росії

15 вересня, 2021 середа
09:41

Політика ЄС стосовно Російської Федерації має будуватися на трьох принципах

Про це в ході засідання Європарламенту заявив депутат Андрюс Кубілюс, який представив проєкт нової доповіді щодо напрямків політичних відносин між ЄС і Росією, передає Укрінформ.

"Перший напрямок (політики ЄС щодо РФ – ред.) – протидія. Це стосується протидії агресивній політиці Кремля, як зовнішньої, так і внутрішньої, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії. Більш ефективні види санкцій мають бути краще скоординовані з партнерами", - сказав політик.

За його словами, не треба визнавати законність виборів до Держдуми, якщо вони будуть "вкрадені", та проводити імплементацію Зеленого курсу, щоб скоротити залежність ЄС від газу з Росії.

Друга складова політики ЄС щодо Росії - стримування гібридних загроз та корупції, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

"Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів", - наголосив Кубілюс.

Третім елементом європейської політики стосовно Росії є залучення, і не лише Кремля, там, де це є необхідним, але й громадянського суспільства Росії.

"Надаймо російському народу чітке бачення, які відносини ми маємо намір збудувати між ЄС та демократичною Росією: скасування віз, угоди про вільну торгівлю, реальне партнерство з ЄС у сфері модернізації Росії. Це те, що ми зможемо зробити у майбутньому. Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх", - підкреслив депутат Європарламенту.

Він окремо зауважив, що для такої трансформації думок у російському суспільстві потрібні приклади успіху перетворень. Саме тому ЄС має надавати більш ефективну підтримку регіону Східного Партнерства, особливо для розвитку країн "Асоційованого тріо" - України, Молдови і Грузії.

"Наша доповідь є посланням надії для російських людей. Ми разом з ними. Ми хочемо бачити Росію добрим сусідом, з яким ми можемо мати добрі відносини. Ми хочемо, щоб росіяни могли скористатися тими ж правами людини, верховенством права та демократією, якими користуємося всі ми. Ми хочемо, щоб російський народ мав сучасну та заможну країну. Такий розвиток буде вигідним для народу Росії та для всієї Європи», - додав Кубілюс.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ЄС
Європарламент
Читайте також:
Геннадий Кернес
13 вересня, 2021 понедiлок
Справа про смерть Кернеса може стати бомбою для української влади, - експерт
13 вересня, 2021 понедiлок
Луценко про команду Зеленського: "Зрозумійте: вони не клоуни!!!"
Олександр Усик та Анатолій Ломаченко (праворуч)
14 вересня, 2021 вiвторок
Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 31.3
    Продаж 31.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
15 вересня
10:31
Голова НАЗК звинуватив Раду суддів у привласненні повноважень
10:30
Ліга чемпіонів: "Барселона" видала найганебнішу єврокубкову серію в історії
10:19
Уперше за час пандемії: заражуваність дітей коронавірусом перевищила 10%, - НАН України
10:07
"Людина, якої найбільше боїться Путін": група європарламентарів висунула Навального на премію Сахарова
10:01
Андрій Шевченко
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
09:31
Віталій Миколенко (на передньому плані)
Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
09:17
У Чехії заарештували росіянина-учасника окупації Криму
09:09
Роман Яремчук (у червоній формі) та Ілля Забарний
Яремчук поділився враженнями від гри за "Бенфіку" проти рідного клубу в ЛЧ
09:01
Заборонена зброя: окупанти розмістили 21 "Град", порушивши лінію відведення, - ОБСЄ
08:53
В Україні коронавірусом упродовж доби заразилися 4640 людей, 93 пацієнти померли
08:40
КНДР провела запуск двох балістичних ракет, - військові Південної Кореї
08:40
Жорже Жезус
Тренер "Бенфіки" порівняв рівень "Динамо" та "Спартака" у ЛЧ
08:21
ЄС виділить Україні 600 млн євро, - віцепрезидент Єврокомісії
08:20
Мірча Луческу
Луческу відреагував на незарахований гол "Динамо" у ворота "Бенфіки"
08:00
Олександр Зінченко
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:59
Долар за курсом НБУ здешевшав на 5 копійок
07:31
Додо
"Шериф" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч "гірників" у Лізі чемпіонів
07:29
Росіяни в зоні ООС застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено українського військового
07:24
Річний тариф на газ після квітня можуть збільшити, — Марунич
07:15
"Динамо" - "Бенфіка"
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
07:00
BookForum
Богдана Матіяш: Час читати
06:59
Микола Шапаренко
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 1-го туру
00:04
"Барселона" - "Баварія"
"Баварія" розгромила "Барселону" у матчі суперників "Динамо" в ЛЧ
2021, вiвторок
14 вересня
23:52
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" у Лізі чемпіонів
23:52
"Динамо" - "Бенфіка"
"Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:56
Сергій Гармаш
Гармаш: Росія зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" та наполягає на плані дій окупантів
22:30
вакцинація
Очільники ОДА та КМДА повинні посприяти СOVID-вакцинації не менше 80% освітян до 20 вересня, - ОПУ
21:56
Костел Святого Миколая
Костел Святого Миколая в Києві почнуть відновлювати у жовтні: зібрали 15,7 млн грн
21:51
Кріштіану Роналду
"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Янг Бойзом" в ЛЧ
21:38
Ілля Кива
МОН відправило дисертацію Киви на “поглиблене вивчення”
21:38
Віктор Ляшко
Ляшко: Питання переходу України в "жовту" зону карантину вирішуватимуть наступного тижня
21:24
Оновлено
iPhone 13
Apple представила iPhone 13 і ще кілька новинок компанії
21:19
Ярослава Магучіх
У Федерації легкої атлетики розповіли, які країни пропонували Магучіх громадянство
21:01
Карлос Де Пена
"Динамо" - "Бенфіка": склади команд на матч Ліги чемпіонів
20:39
"Тільки на комісії": Бурба не відповів на питання журналістів щодо "вагнерівців"
20:11
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
"Вельмишановний ОПУ, пошліть цього персонажа подалі!": Аваков нагадав про фразу Арестовича, що "АТО - це курорт для хлопчиків"
19:58
Юрій Захарєєв
Федерація назвала ім'я найкращого боксера чемпіонату України
19:49
Дмитро Кулеба
Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму та на Донбасі
19:47
суд, вирок
Розмістив фото Лукашенка: у Білорусі чоловіка засудили за допис у Telegram
19:23
коронавірус
В Україні чотири регіони в зоні ризику спалаху коронавірусу, - Київська школа економіки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV