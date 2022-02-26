Протиповітряні та протитанкові засоби, снаряди, транспорт: до України прибула нова зброя для відбиття агресії РФ

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



"Як я вам і обіцяв, кожний новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ", - написав Кулеба.



Крім того, міністр повідомив про виділення фінансової допомоги Україні.



"Президент США Байден вночі говорив з Президентом Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн: 250 млн на загальну допомогу і 350 млн на військову. Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 мільярдів на підтримку України - з них $3,5 млрд (!) на оборону", - повідомив Кулеба.



Також очільник МЗС України прокоментував санкції Заходу проти Путіна і Лаврова та російської економіки та громадян.



"Особисто Путін та Лавров потрапили під санкції ЄС. Скоро це зроблять США та інші. Новий пакет санкцій ЄС вже в роботі. Російські банки, компаніі, товари буквально викидають з полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних та розважальних заходів - Ліги Чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля повинна наростати як цунамі. І ми над цим працюємо. Ціла низка країн вже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше. Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через півсвіту. Росіянам перестали видавати візи вже декілька країн ЄС", - написав Кулеба.



Постріл ракетою по багатоповерхівці в Києві міністр назвав епізодом для слідства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.



"Обстріл будинку на Лобановського у Києві буде одним з епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом. Ми вже над цим працюємо", - написав Кулеба.



Міністр закордонних справ також розповів про посилення дипломатичного тиску на РФ



"У Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето. Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоб відкрито стати на бік Росії. Дипломатія зберігає повну мобілізацію та працює в цілодобовому воєнному режимі над ухваленням конкретних ВЕЛИКИХ рішень партнерів. Незламність України щогодини схиляє на наш бік все більше і більше партнерів міжнародної коаліції на захист України та миру. Коаліція стає дедалі більшою, сильнішою та рішучішою. Дякую кожному бійцю Сил оборони України, включно з кожним мирним мешканцем, який взяв до рук зброю, щоб захищати свої міста, нашу землю. Ми вас не підведемо", - підсумував Кулеба.



Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков анонсував отримання Україною додаткового озброєння.