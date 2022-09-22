Про це він розповів в етері Еспресо.



"У противника на цей момент є незначні успіхи на південь від Бахмута, там він штурмував декілька сіл, Курдюмівку та Миколаївку Другу. Ворогу вдалося перерізати важливу артерію, яка з'єднує Бахмут і Торецьк. Але по всьому Донецькому напрямку українські захисники здійснюють гарні контрнаступальні дії та продовжують рух вперед. У деяких місцях, які я не можу уточнювати, ведуться міські бої. Ми відбиваємо ворога у районі Куп'янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки та Бахмутського, тобто просуваємося далі й будемо відвойовувати наші території, села та міста", - розказав командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України.



Євгеній Оропай додав з приємних новин, що у Лимані вже активно йдуть вуличні бої та тривають контрнаступальні дії.

19 вересня Генштаб повідомляв, що Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.

21 вересня депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті.