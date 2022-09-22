Противник має незначні успіхи на південь від Бахмута, але ми просуваємося вперед і у Лимані вже йдуть вуличні бої, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України, зазначив, що ворог штурмував села у Бахмутському районі та перерізав важливу артерію, яка з'єднує Бахмут і Торецьк
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У противника на цей момент є незначні успіхи на південь від Бахмута, там він штурмував декілька сіл, Курдюмівку та Миколаївку Другу. Ворогу вдалося перерізати важливу артерію, яка з'єднує Бахмут і Торецьк. Але по всьому Донецькому напрямку українські захисники здійснюють гарні контрнаступальні дії та продовжують рух вперед. У деяких місцях, які я не можу уточнювати, ведуться міські бої. Ми відбиваємо ворога у районі Куп'янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки та Бахмутського, тобто просуваємося далі й будемо відвойовувати наші території, села та міста", - розказав командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України.
Євгеній Оропай додав з приємних новин, що у Лимані вже активно йдуть вуличні бої та тривають контрнаступальні дії.
- 19 вересня Генштаб повідомляв, що Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.
- 21 вересня депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті.
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