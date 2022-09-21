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Головна війна з Росією Найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті, - депутат Дружківської міськради Довбня
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Найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті, - депутат Дружківської міськради Довбня

21 вересня, 2022 середа
22:44
війна з Росією На фото Збройні сили України

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що ворог намагається зайти у Бахмут, але українські захисники рішуче налаштовані дати відсіч

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Дружківці сьогодні не було прильотів. На жаль, Слов’янськ та Костянтинівку постійно обстрілюють. Найгірша ситуація у Бахмуті на Донеччині. У Бахмуті вже йдуть бої у передмісті", - зауважив Довбня

Депутат Дружківської міської ради також додав, що їздив на передову та бачив ситуацію.

"Можу сказати, що хлопці налаштовані стояти стіною за Бахмут, звісно ворога вони не пропустять, але потрібна допомога", - наголосив Довбня.

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