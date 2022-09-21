Найгірша ситуація у Бахмуті, йдуть бої у передмісті, - депутат Дружківської міськради Довбня
Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що ворог намагається зайти у Бахмут, але українські захисники рішуче налаштовані дати відсіч
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Дружківці сьогодні не було прильотів. На жаль, Слов’янськ та Костянтинівку постійно обстрілюють. Найгірша ситуація у Бахмуті на Донеччині. У Бахмуті вже йдуть бої у передмісті", - зауважив Довбня
Депутат Дружківської міської ради також додав, що їздив на передову та бачив ситуацію.
"Можу сказати, що хлопці налаштовані стояти стіною за Бахмут, звісно ворога вони не пропустять, але потрібна допомога", - наголосив Довбня.
- За 20 вересня противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив понад 120 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Українські бійці відбили атаки ворога в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Зайцеве, Мар’їнка, Новомихайлівка та інших
- З початку доби, 21 вересня, російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ, постраждали більше ніж 30 населених пунктів
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