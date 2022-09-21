Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Дружківці сьогодні не було прильотів. На жаль, Слов’янськ та Костянтинівку постійно обстрілюють. Найгірша ситуація у Бахмуті на Донеччині. У Бахмуті вже йдуть бої у передмісті", - зауважив Довбня

Депутат Дружківської міської ради також додав, що їздив на передову та бачив ситуацію.

"Можу сказати, що хлопці налаштовані стояти стіною за Бахмут, звісно ворога вони не пропустять, але потрібна допомога", - наголосив Довбня.