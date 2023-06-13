Противник не в змозі визначити головний напрямок удару ЗСУ, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що просування українських військ триває, але напрямок головного удару на широкому Запорізькому фронті противник визначити не в змозі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Запорізькому напрямку тривають дії української армії. Два напрямки скеровані на перспективу просування українських військ на Мелітополь і два напрямки скеровані на підготовку дій для просування угруповання наших військ на Маріуполь. Зараз противник не в змозі визначити, який з цих напрямків буде головним", - пояснив Згурець.
За словами експерта, поки жодна зі сторін не використовувала основні ударні сили на Запорізькому напрямку.
"Генштаб України ефективно оберігає цей туман війни, тому що просування українських військ триває, але напрямок головного удару на широкому Запорізькому фронті противник визначити не в змозі. Частина російських підрозділів намагається стримати наше просування. Керівництво РФ намагається перекидати резерви, орієнтуючись на прогнози бойових дій. Поки жодна зі сторін не використовувала основні ударні сили на цьому напрямку", - підкреслив Згурець.
- Головний сержант 47 бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про втрати ворога на Запорізькому напрямку, зокрема бійці за останні дні знищили сотні окупантів 15 танків та два "сонцепіки"
- Також повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
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