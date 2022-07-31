Противник перекинув БТГ, які спроможні проводити наступальні дії на Херсонщині, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що на Півдні країни Росія планує упереджувальний контрнаступ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог підтягує особовий склад і техніку на Херсонщину, готуючись до контратак з боку ЗСУ. Перекидають техніку з Кримського півострова. Штурмовики ЗСУ завдали ударів по скупченню ворожої техніки у Бериславі. Росіяни гелікоптерами атакували українські позиції. Відбувається динаміка бойових дій на Півдні. Росіяни перекинули кілька десантно-штурмових БТГ, які спроможні проводити локальні наступальні дії. На правому березі річки Дніпро росіяни тримають 10-15 тис. військових особового складу", - пояснив Згурець.
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