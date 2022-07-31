Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог підтягує особовий склад і техніку на Херсонщину, готуючись до контратак з боку ЗСУ. Перекидають техніку з Кримського півострова. Штурмовики ЗСУ завдали ударів по скупченню ворожої техніки у Бериславі. Росіяни гелікоптерами атакували українські позиції. Відбувається динаміка бойових дій на Півдні. Росіяни перекинули кілька десантно-штурмових БТГ, які спроможні проводити локальні наступальні дії. На правому березі річки Дніпро росіяни тримають 10-15 тис. військових особового складу", - пояснив Згурець.

Військовослужбовець ЗСУ та депутат облради Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині спостерігається активний рух російської інженерної техніки

Керівник пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що ворога дратують успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

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