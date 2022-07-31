На Херсонщині зафіксували активний рух російської техніки
Військовослужбовець ЗСУ та депутат облради Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині спостерігається активний рух російської інженерної техніки
Про це Хлань повідомив у facebook.
За його словами, тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян.
"Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Урала" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - написав Хлань.
- 30 липня військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що в останніх діях окупантів на Південному напрямку є ознаки підготовки не до оборони від ЗСУ, а до подальшого наступу.
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