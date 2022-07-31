Про це Хлань повідомив у facebook.

За його словами, тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян.

"Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Урала" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - написав Хлань.

30 липня військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що в останніх діях окупантів на Південному напрямку є ознаки підготовки не до оборони від ЗСУ, а до подальшого наступу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb