Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Реалізовані удари по мостах, які є критичними для противника. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви. На Півдні розвиток подій є динамічним. Ворог лютує через вдалі дії ЗСУ. Противнику заблоковано транспортне пересування, він має логістичні проблеми", - підкреслила Гуменюк.

Керівник пресцентру ОК "Південь" також додала, що ворог збирає угруповання воєнних кораблів, імітуючи посилення у північно-західній частині Чорного моря.

"Кораблі тримаються біля узбережжя Криму, ховаючись за Тарханкутом (мис у Західному Криму, - ред.)", - пояснила Гуменюк.

За день, 30 липня, російська авіація 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах на Півдні України

У ніч, з 30 на 31 липня, жителі Миколаєва чули гучні вибухи

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