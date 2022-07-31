Для ворога перспектива втратити Херсон порівнюється з втратою Москви, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що ворога дратують успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Реалізовані удари по мостах, які є критичними для противника. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви. На Півдні розвиток подій є динамічним. Ворог лютує через вдалі дії ЗСУ. Противнику заблоковано транспортне пересування, він має логістичні проблеми", - підкреслила Гуменюк.
Керівник пресцентру ОК "Південь" також додала, що ворог збирає угруповання воєнних кораблів, імітуючи посилення у північно-західній частині Чорного моря.
"Кораблі тримаються біля узбережжя Криму, ховаючись за Тарханкутом (мис у Західному Криму, - ред.)", - пояснила Гуменюк.
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