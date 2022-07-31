Ворожа авіація 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах, - ОК "Південь"
За день, 30 липня, російська авіація 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах на Півдні України
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знову обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат", - йдеться у звіті.
На стиках Миколаївської і Херсонської областей російські гелікоптери 9 разів атакували українські позиції в Бериславському і Баштанському районах. Втрат ЗСУ не було допущено, як вказали у "Півдні".
- 30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах.
- Російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму.
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