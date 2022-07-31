Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знову обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат", - йдеться у звіті.

На стиках Миколаївської і Херсонської областей російські гелікоптери 9 разів атакували українські позиції в Бериславському і Баштанському районах. Втрат ЗСУ не було допущено, як вказали у "Півдні".

30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах.

Російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму.

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