Протягом 16 листопада окупанти на Донеччині поранили 4 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він інформує, що за минулу добу четверо людей отримали поранення: троє в Бахмуті та одна особа в Переїзному.

Крім того, в Сосновому правоохоронні органи знайшли тіло українця, вбитого під час окупації.

Загалом починаючи з 24 лютого окупанти вбили на Донеччині 1213 людей. За цей же час ще 2604 українці отримали поранення. Дані не враховують кількість я жертв у Волновасі та Маріуполі, адже через воєнний стан визначити їх неможливо.

16 листопада окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, це сталося під час ексгумації тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня. Власниця будинку, де проводилися слідчі дії, загинула.

Тоді ж з'явилося повідомлення, що загарбники на Луганщині вивезли в невідомому напрямку 40 місцевих мешканців. Це сталося у селищі Марківка під час так званих фільтраційних заходів.

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