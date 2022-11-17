Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації: загинула жінка, поранено правоохоронця

Про це повідомляє у Telegram Харківська обласна прокуратура.

Під час проведення слідчих дій загарбники відкрили вогонь по місту. Снаряд влучив по території домоволодіння, 76-річна власниця якого в результаті загинула - жінці відірвало голову.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу один правоохоронець зазнав осколкового поранення.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Напередодні, 15 листопада, окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району Харківщини.