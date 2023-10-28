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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 48 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбито у напрямку Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 48 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбито у напрямку Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська, - Генштаб

28 жовтня, 2023 субота
19:04
Війна з Росією

Протягом доби, 27 жовтня, на фронті відбулось 48 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 жовтня.

Ворожі обстріли України 

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Заруцьке, Тур’я Сумської області, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гульйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

  • Зокрема, протягом минулої доби на фронті росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також оточити Авдіївку. Українські захисники відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 740 окупантів
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Мар’їнка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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