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Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, ворог здійснив 17 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, ворог здійснив 17 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, - Генштаб

22 грудня, 2023 п'ятниця
20:39
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби, 22 грудня, на фронті відбулось 60 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Дніпра, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 грудня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 1 ракетного та 33 авіаційних ударів, здійснив з реактивних систем залпового вогню 23 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

З покращенням погодних умов росіяни наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу FPV. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костобобрів Чернігівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Басівка, Запсілля Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Катеринівки та Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько

10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Ворог завдав авіаційних ударів біля Роботиного та Оріхова Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Львове, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 2 пункти управління противника.

  • Протягом минулої доби росіяни намагались вибити українські сили на Херсонщині, проте безрезультатно. Натомість Збройні Сили України знищили 1080 окупантів.
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