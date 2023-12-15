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Протягом доби на фронті відбулось 82 боєзіткнення, Сили оборони відбили 66 атак на шести напрямках, - Генштаб

15 грудня, 2023 п'ятниця
21:02
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 15 грудня на фронті відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 грудня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 2 ракетні та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 82 бойові зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області; Кружок, Волфине, Покровка Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак окупантів в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 - східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кринки, Іванівка, Тягинка, Антонівка та обласний центр Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби українські військові відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.
Україна
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