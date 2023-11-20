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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни за добу в Україні втратили 4 танки, 4 артсистеми і 640 військових, - Генштаб
Оновлено

Росіяни за добу в Україні втратили 4 танки, 4 артсистеми і 640 військових, - Генштаб

20 листопада, 2023 понедiлок
07:55
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 319210 (+640) осіб,
  • танків ‒ 5439 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10168 (+2) од,
  • артилерійських систем – 7748 (+4) од,
  • РСЗВ – 899 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 588 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1097 (+1)

Фото: Генштаб ЗСУ


Наслідки атак РФ

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області та Ямполівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту 

Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

  • Протягом попередньої доби на фронті відбулось 67 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 620 окупантів.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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