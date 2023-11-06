Протягом минулої доби Ізраїль вдарив по понад 450 об’єктах та взяв під контроль військовий комплекс ХАМАС
Ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 450 об'єктах ХАМАСу та взяли під контроль військовий комплекс бойовиків протягом минулої доби
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
У неділю ввечері сухопутні війська ЦАХАЛу взяли під контроль військовий комплекс ХАМАСу в секторі Газа, повідомила Армія оборони Ізраїлю в понеділок, 6 листопада.
На території комплексу розташовані спостережні пости, тренувальні майданчики для бойовиків ХАМАС і підземні тунелі терористів. Зокрема, під час операції було вбито кілька терористів ХАМАС.
Військово-морські сили Ізраїлю також завдали ударів по командних центрах, протитанкових пускових установках і додаткових спостережних пунктах, що належать ХАМАС.
Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів і вбили ще кількох терористів ХАМАСу, в тому числі Джамаля Муссу, який відповідав за спеціальні операції з безпеки в ХАМАСі. У 1993 році Джамаль Мусса здійснив вогнепальний напад на солдатів ЦАХАЛу, які патрулювали сектор Гази.
Крім того, солдати ЦАХАЛу вбили командирів батальйонів ХАМАСу в запеклих боях на землі.
- Загалом від початку наземної операції в секторі Гази ЦАХАЛ завдав ударів по понад 2,5 тис. об'єктів ХАМАСу, а в ніч проти 5 листопада вдарив авіацією по позиціях терористів.
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