Протягом минулої доби Ізраїль вдарив по понад 450 об’єктах та взяв під контроль військовий комплекс ХАМАС

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У неділю ввечері сухопутні війська ЦАХАЛу взяли під контроль військовий комплекс ХАМАСу в секторі Газа, повідомила Армія оборони Ізраїлю в понеділок, 6 листопада.

На території комплексу розташовані спостережні пости, тренувальні майданчики для бойовиків ХАМАС і підземні тунелі терористів. Зокрема, під час операції було вбито кілька терористів ХАМАС.

Військово-морські сили Ізраїлю також завдали ударів по командних центрах, протитанкових пускових установках і додаткових спостережних пунктах, що належать ХАМАС.

Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів і вбили ще кількох терористів ХАМАСу, в тому числі Джамаля Муссу, який відповідав за спеціальні операції з безпеки в ХАМАСі. У 1993 році Джамаль Мусса здійснив вогнепальний напад на солдатів ЦАХАЛу, які патрулювали сектор Гази.

Крім того, солдати ЦАХАЛу вбили командирів батальйонів ХАМАСу в запеклих боях на землі.