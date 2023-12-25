Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом минулої доби на фронті відбулось 66 боєзіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 66 боєзіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках, - Генштаб

25 грудня, 2023 понедiлок
07:36
Війна з Росією ЗСУ

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, а на Херсонському напрямку РФ продовжує спроби вибити українські підрозділи із займаних позицій

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Статистика ворожих обстрілів

Ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 5 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

  • Протягом доби, 24 грудня 2023 року, найбільшою ворожа активність була на Куп'янському напрямку.

Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
24 грудня, 2023 неділя
Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж
Військова повістка
24 грудня, 2023 неділя
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
24 грудня, 2023 неділя
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
08:10
OPINION
Митрополит Епіфаній
Ми вшановуємо неодмінну перемогу добра і світла над злом і темрявою
08:08
Су-34
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
07:46
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС
07:04
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
07:00
OPINION
Віталій Портников
Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова
06:38
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
2023, неділя
24 грудня
23:32
Супільство
У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
23:19
Севморпуть
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
23:06
Іран
Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км
22:56
Оновлено
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією. Вучич погрожує "головорізам" арештами
22:45
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Армія РФ гатила по Чорнобаївці: загинула 37-річна жінка
22:34
ворожий Су-34
На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34
22:31
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни запустили ударні БПЛА й ракети у бік Кропивницького та Одеси
22:27
Морський дрон "Мамай"
"Українського виробництва": СБУ розповіла про ще один свій морський дрон "Мамай"
22:14
обов'язкова евакуація дітей
На Сумщині повністю евакуювали жителів 19 прикордонних населених пунктів, на Харківщині через обстріли знелюдніли 5 прикордонних сіл
21:46
Горловка
В окупованій Горлівці після прильоту палає торгівельний центр
21:18
Ілюстративне фото
В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
20:43
Ізраїль танк
Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
20:23
Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік
20:18
Донеччина
Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
20:17
Огляд
ЗРК Patriot
Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Загрібати жар чужими руками
20:00
Інтерв’ю
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Голова УГКЦ: Ми маємо досвід повернення до джерел київського християнства і хочемо поділитися ним із православними братами
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
19:34
Протягом доби росіяни 23 рази атакували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
19:02
Інтерв’ю
Деніел Фрід
Ця війна точно не закінчиться парадом Путіна на Хрещатику, - американський чиновник Фрід
18:46
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
17:42
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням
17:11
діти, злочини росії
З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів
17:03
Огляд
Switchblade
Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті
17:00
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
16:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро
16:36
НАТО Росія
"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій
16:14
Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року
"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 
16:00
OPINION
Борислав Береза
Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя
15:59
запуск SpaceX Starship
SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV