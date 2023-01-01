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Протягом першого січня РФ завдала 114 ударів по прикордонню Сумської області

1 січня, 2023 неділя
23:02
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Протягом першого січня російські окупанти завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були 5 громад

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - заявив він.

Відомо, що під обстріл потрапили п'ять громад. По Есманській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів. По Глухівській громаді противник вів вогонь з РСЗВ, загалом 20 прильотів.

"Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії. Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів", - додав Живицький.

  • 31 грудня російські терористи завдали 110 ударів по Сумській області. Під російські обстріли потрапили шість громад Сумської області, школа та місцеве цивільне підприємство. Окупанти використали артилерію, міномети та "гради". 

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