Протягом першого січня РФ завдала 114 ударів по прикордонню Сумської області

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - заявив він.

Відомо, що під обстріл потрапили п'ять громад. По Есманській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів. По Глухівській громаді противник вів вогонь з РСЗВ, загалом 20 прильотів.

"Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії. Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів", - додав Живицький.

31 грудня російські терористи завдали 110 ударів по Сумській області. Під російські обстріли потрапили шість громад Сумської області, школа та місцеве цивільне підприємство. Окупанти використали артилерію, міномети та "гради".

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