Протягом січня 2022 року Україна втратила понад $1,6 млрд міжнародних резервів

Про це свідчать дані НБУ.



Зазначено, що на 1 лютого розмір резервів склав $29 287,11 млн.



"Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником" - повідомляють в НБУ.



Зазначено, що загалом у січні НБУ купив на валютному ринку $197,7 млн, продав – $1 511,2 млн.



А обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили $1 313,5 млн.

Нагадаємо, що Національний банк України оцінює потенційне скорочення обсягів експортної продукції, яка підпадає під дію механізму вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу (CBAM), на рівні $100 млн щорічно з 2026 року.

Крім того, Національний банк не вбачає загроз для української економіки в 2022 році, оскільки цього року у центробанку очікують зниження інфляції до однозначного показника та зростання ВВП на рівні 3,4%, заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

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