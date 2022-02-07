Протягом січня 2022 року Україна втратила понад $1,6 млрд міжнародних резервів
Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на $1 млрд 653 млн 84 тис. (на 5,3%)
Про це свідчать дані НБУ.
Зазначено, що на 1 лютого розмір резервів склав $29 287,11 млн.
"Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником" - повідомляють в НБУ.
Зазначено, що загалом у січні НБУ купив на валютному ринку $197,7 млн, продав – $1 511,2 млн.
А обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили $1 313,5 млн.
- Нагадаємо, що Національний банк України оцінює потенційне скорочення обсягів експортної продукції, яка підпадає під дію механізму вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу (CBAM), на рівні $100 млн щорічно з 2026 року.
- Крім того, Національний банк не вбачає загроз для української економіки в 2022 році, оскільки цього року у центробанку очікують зниження інфляції до однозначного показника та зростання ВВП на рівні 3,4%, заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.
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