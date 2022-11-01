Про це журналістам у понеділок повідомив високопосадовець Пентагону на брифінгу, інформує AP.

Чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції або наскільки близько до фронту перебувають американські війська. За його словами, американський персонал не може здійснювати інспекції "близько до лінії зіткнення", але уточнив, що він перебуває там, де дозволяють умови безпеки.

Станом на зараз, кажуть у Пентагоні, відбулися кілька інспекцій, в яких брали участь аташе з питань оборони США разом з командою Відділу оборонного співробітництва США, яка перебуває в Києві.

Співрозмовник журналістів додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям.

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