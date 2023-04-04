Прямі втрати від війни з Росією становлять близько 2/3 довоєнного ВВП України, – НБУ
Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України від війни з РФ сягають приблизно 140 млрд доларів США, тобто близько 2/3 довоєнного ВВП країни
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю Obserwator Finansowy.
Також він нагадав, що близько 8 млн українців залишили країну.
"Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання в 0,3% ВВП", - заявив Ніколайчук.
За його словами, НБУ оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні на 30%, але воно могло би бути й більшим, якби не висока здатність суспільства й бізнесу до адаптації в нових умовах.
"На жаль, у четвертому кварталі Україна зіткнулася з безперервними терористичними атаками з боку Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, що також стало додатковим тягарем для нашої економіки", - додав чиновник.
- Раніше Світовий банк оцінив відновлення України в 411 млрд доларів.
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