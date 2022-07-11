Псевдосуди над бійцями ЗСУ в ОРДЛО - це відповідь на вироки щодо росіян в Україні, - екскомандир полку "Азов" Жорін

Про це заявив у ефірі Еспресо екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Він прокоментував інформацію російських ЗМІ, що двом бійцям "Азову" в ОРДЛО загрожує страта.

"Правда полягає в тому, що декого починають розвозити по іншим закладах на окупованій території, але підтвердження, що саме такий вирок є та фейковий суд в "ДНР" відбувався - такого підтвердження в нас немає. Я більше схиляюсь до того, що це все ж таки більше інформаційна атака, аніж вона має під собою щось реальне", - сказав Жорін.

На його думку, терористи хочуть судити і давати вироки - це вимагає їх аудиторія, яку вони дуже довго лякали "Азовом".

"Станом на зараз, я не впевнений, що це відповідає дійсності. Поки що це більше схоже на інформаційну кампанію, але, на жаль, я думаю, що вони прийдуть до того, що будуть спроби проводити подібні "суди". Це певна відповідь на те, що в Україні засуджують росіян за злочини, які вони тут вчиняли", - зазначив він.

Жорін наголосив, що причин судити азовців жодних.

"Різниця в тому, що росіян є за що судити - вони в чужій країні, вбивають дітей і жінок, ґвалтують. Це все підпадає під цю категорію, але у своїх фейкових республіках - їм буде важко судити українських військових, тому що, притомних для цього причин немає", - підсумував він.

4 липня дружина командира підрозділу "Ведмеді" Марина Кравцова зазначила, що бойовики невизнаного формування "ДНР" можуть стратити українських бійців.