Про це Кравцова заявила під час промови на пресконференції Асоціації родин захисників Азовсталі.

"Востаннє ми розмовляли з чоловіком перед виходом з Азовсталі. Після того, я побачила його фото, на яких видно, що він схуд, і навіть мені було дуже важко його впізнати. Це результат тримісячної боротьби за Маріуполь", - сказала дружина українського бійця Олександра Кравцова.

Вона зазначила, що її чоловіка, командира підрозділу "Ведмеді", що є офіційною частиною полку "Азов" Нацгвардії України, та його побратимів вважали загиблими, однак воїни живі та перебувають у російському полоні.

Як розповідає Кравцова, з ворожих джерел відомо, що підрозділ її чоловіка вивезли в невідомому напрямку та тримають окремо від інших полонених.

"Подальша доля мого чоловіка та інших бійців невідома. Я не знаю, де вони. Я не знаю, який у них стан здоровʼя. Я не знаю, чи надають їм належну медичну допомогу", - заявила Марина Кравцова.

Вона також наголосила, що за деякими джерелами, справу підрозділу "Ведмедів" уже передали до "суду ДНР".

"Їм буде інкримінована найвища міра покарання - смертна кара. Я не розумію, як в 21 столітті бойовики невизнаного формування можуть судити людей, які захищали свої землі, захищали свою родину, захищали дітей і людей літнього віку. Тому ми звертаємось до світової спільноти із закликом відреагувати на це", - сказала Кравцова.

Вона також наголосила, що згідно із Женевськими конвенціями, родичі всіх військовополонених мають право знати місцеперебування кожного бійця і мають право на листування як мінімум 2 рази на тиждень.

"Минуло півтора місяця як у мене немає жодної інформації про мого чоловіка. Як і у більшості родин наших героїв, які знаходяться в полоні. Україна дотримується усіх положень Женевських конвенцій стосовно військовополонених на нашій території. І ми закликаємо і сподіваємось, що інші сторона буде діяти так само, дотримувати прав людини, проявить гуманність", - сказала вона.

Кравцова також закликала російську сторону допустити Червоний Хрест та ООН з моніторинговою місією, аби показати, в якому стані перебувають українські захисники.



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