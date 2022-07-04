Є інформація, що справу підрозділу "Ведмеді" передали до "суду ДНР". Закликаємо світову спільноту відреагувати, - дружина командира підрозділу
Дружина командира підрозділу "Ведмеді" Марина Кравцова зазначила, що бойовики невизнаного формування "ДНР" можуть стратити українських бійців
Про це Кравцова заявила під час промови на пресконференції Асоціації родин захисників Азовсталі.
"Востаннє ми розмовляли з чоловіком перед виходом з Азовсталі. Після того, я побачила його фото, на яких видно, що він схуд, і навіть мені було дуже важко його впізнати. Це результат тримісячної боротьби за Маріуполь", - сказала дружина українського бійця Олександра Кравцова.
Вона зазначила, що її чоловіка, командира підрозділу "Ведмеді", що є офіційною частиною полку "Азов" Нацгвардії України, та його побратимів вважали загиблими, однак воїни живі та перебувають у російському полоні.
Як розповідає Кравцова, з ворожих джерел відомо, що підрозділ її чоловіка вивезли в невідомому напрямку та тримають окремо від інших полонених.
"Подальша доля мого чоловіка та інших бійців невідома. Я не знаю, де вони. Я не знаю, який у них стан здоровʼя. Я не знаю, чи надають їм належну медичну допомогу", - заявила Марина Кравцова.
Вона також наголосила, що за деякими джерелами, справу підрозділу "Ведмедів" уже передали до "суду ДНР".
"Їм буде інкримінована найвища міра покарання - смертна кара. Я не розумію, як в 21 столітті бойовики невизнаного формування можуть судити людей, які захищали свої землі, захищали свою родину, захищали дітей і людей літнього віку. Тому ми звертаємось до світової спільноти із закликом відреагувати на це", - сказала Кравцова.
Вона також наголосила, що згідно із Женевськими конвенціями, родичі всіх військовополонених мають право знати місцеперебування кожного бійця і мають право на листування як мінімум 2 рази на тиждень.
"Минуло півтора місяця як у мене немає жодної інформації про мого чоловіка. Як і у більшості родин наших героїв, які знаходяться в полоні. Україна дотримується усіх положень Женевських конвенцій стосовно військовополонених на нашій території. І ми закликаємо і сподіваємось, що інші сторона буде діяти так само, дотримувати прав людини, проявить гуманність", - сказала вона.
Кравцова також закликала російську сторону допустити Червоний Хрест та ООН з моніторинговою місією, аби показати, в якому стані перебувають українські захисники.
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