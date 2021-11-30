Психологічна і правова допомога, профорієнтація, соціальна адаптація: міжнародний фонд співпрацюватиме з Україною в підтримці ветеранів

Про це повідомляє Урядовий портал.



Підписання відбулося на міжнародному симпозіумі "Проект "Норвегія - Україна" (NUPASS), як модель соціальної та професійної адаптації ветеранів. Перспективи інтеграції до державної системи України", в якому взяла участь міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.



Сторони також домовилися про співпрацю з розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів.



"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за посилену увагу до ветеранської політики, яка наразі стала пріоритетною в Україні. Завдяки плідній співпраці з проектом "Норвегія - Україна" вже понад 2400 наших захисників пройшли перекваліфікацію та отримали цивільні спеціальності", - сказала Лапутіна.



Міністерка наголосила, що запровадження нової системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя є одним із ключових кроків у діяльності Мінветеранів.



"Наразі ми працюємо над тим, щоб все, що було започатковано за минулі роки, перетворилося на ефективну систему переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Разом з Міністерством оборони України та Міністерством освіти та науки України ми вибудуємо таку модель і запровадимо людиноцентричний підхід до державної ветеранської політики щоб наші Захисники, які повертаються з війни та військової служби, відчували, що держава турбується про них, що їм є де навчатися, є де отримати спеціальність, є де працювати", - сказала Лапутіна.



Міністерка додала, що для Мінветеранів пріоритетними є освітні програми з IT і проєктного менеджменту, сільського господарства та митної справи, тому відомство продовжуватиме співпрацю з розробки та впровадження цих освітніх програм.



Відповідний Меморандум про співпрацю з Норвегією підписало МОН. Очільник міністерства освіти й науки Сергій Шкарлет зауважив, що завдяки активній підтримці норвезького уряду та Міжнародного фонду соціальної адаптації українські ветерани, військовослужбовці та їхні сім'ї можуть долучитися до освітніх програм, які допомагають швидше адаптуватися до мирного життя.

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