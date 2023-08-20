Про це стало відомо з telegram-каналу радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.

"Понівечена історія. Росіяни псевдоремонтом спаскудили справжню історичну архітектурну перлину міста - Будинок з левами, зробивши з нього якусь дачу за мкадом", - написав Андрющенко під відповідним фото.

Фото: Сайт міста Маріуполь

Також він зазначив, що з іншої "реновації" загарбники повернули вулиці імені Архітектора Нільсена стару назву - імені Енгельса і додав, що росіянам залишилося ще місто Маріуполь перейменувати на місто Жданов, яким воно було у радянські часи.

Фото: Сайт міста Маріуполь

Хто і скільки заробить на знесеному окупантами в Маріуполі Будинку з годинником

Про це також у себе в telegram розповів радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко.

Як відомо, раніше у Маріуполі російські загарбники знесли відомий Будинок з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Віктора Арнаутова.

"Отже, тримаємо документи. З оригіналів, які прямо вказують, що маріупольцям Дім з годинниками не по кишені. Навіть не планувався", - написав він.

З документів стало відомо, що будівлю Будинку з годинником будує РКС Девелопмент, який був зареєстрований в травні 2023 року, судячи з усього, спеціально під будівництво цього будинку.

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

"Очолює цю кампанію нехто Лопухов Константин. Який колись був міністром будівництва Тульської губернії і через певний скандал був вигнаний. З боку Москви проєктом опікується така собі пані Інга Яппарова – радник всіх, кого тільки можна, зокрема Пушиліна (Денис Пушилін, голова "ДНР", - ред.). Тому будь-які документи просто пролітають через її підпис", - написав він.

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

Він зазначив також, що всього вартість будівництва складає 890 млн рублів або 9,5 млн доларів США. Власних коштів немає, тому використовується пільговий кредит під 5 відсотків на суму 760 млн рублів для новоствореної фірми.

"Але з кредитом теж не все так просто. Цей кредит – частина федеральної бюджетної програми Росії. Тобто ніяких ризиків та ніяких витрат", - наголосив він.

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

Андрющенко зазначає, що наступного року після початку будівництва очікується прибуток у розмірі 358 млн рублів або 3,83 млн доларів США.

"Ще раз для розуміння. Три мільйони доларів США чистого прибутку з Будинку з годинниками. Ось вона – ціна руйнування та смерті Маріуполя", - написав він.

Довідка

Будинок з левами у Маріуполі – це творіння архітектора Віктора Нільсена, авторству якого належить безліч будівель у місті, які використовувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Деякий час Нільсен був головним архітектором Маріуполя. Відомо, що Будинок з левами архітектор продав ще до жовтневого перевороту більшовиків (1917 р.), а сам переселився у новий будинок, який згодом у нього відібрали більшовики.

Наступний власник будівлі "Будинок з левами" був директором метзаводу "Азовсталь" Яків Гугель, якого в 1937 розстріляли, а сім'ю репресували. Після цього будинок використовували як комунальне житло, а в роки незалежної України – перевели в приватний житловий фонд.

12 січня росіяни знесли Будинок з годинником в центрі тимчасово захопленого Маріуполя - історичну пам'ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.