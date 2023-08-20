Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Псування Будинку із левами псевдоремонтом та знесення Будинку з годинником: окупанти нищать історичну пам'ять в Маріуполі

Псування Будинку із левами псевдоремонтом та знесення Будинку з годинником: окупанти нищать історичну пам'ять в Маріуполі

20 серпня, 2023 неділя
17:30
Культура Маріуполь. Будинок з левами та Будинок з годинником

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники своїм псевдоремонтом зіпсували історичну архітектурну перлину міста - Будинок з левами. Також стало відомо, хто і скільки заробить на знесеному Будинку з годинником

Про це стало відомо з telegram-каналу радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.

"Понівечена історія. Росіяни псевдоремонтом спаскудили справжню історичну архітектурну перлину міста - Будинок з левами, зробивши з нього якусь дачу за мкадом", - написав Андрющенко під відповідним фото.

Будинок з левами. Маріуполь

Фото: Сайт міста Маріуполь

Також він зазначив, що з іншої "реновації" загарбники повернули вулиці імені Архітектора Нільсена стару назву - імені Енгельса і додав, що росіянам залишилося ще місто Маріуполь перейменувати на місто Жданов, яким воно було у радянські часи.

Будинок з левами. Маріуполь

Фото: Сайт міста Маріуполь

 

Хто і скільки заробить на знесеному окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Про це також у себе в telegram розповів радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко.

Як відомо, раніше у Маріуполі російські загарбники знесли відомий Будинок з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Віктора Арнаутова.

"Отже, тримаємо документи. З оригіналів, які прямо вказують, що маріупольцям Дім з годинниками не по кишені. Навіть не планувався", - написав він.

З документів стало відомо, що будівлю Будинку з годинником будує РКС Девелопмент, який був зареєстрований в травні 2023 року, судячи з усього, спеціально під будівництво цього будинку.

                                                       Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

"Очолює цю кампанію нехто Лопухов Константин. Який колись був міністром будівництва Тульської губернії і через певний скандал був вигнаний. З боку Москви проєктом опікується така собі пані Інга Яппарова – радник всіх, кого тільки можна, зокрема Пушиліна (Денис Пушилін, голова "ДНР", - ред.). Тому будь-які документи просто пролітають через її підпис", - написав він.

                                                Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником  

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

                                                 Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

Він зазначив також, що всього вартість будівництва складає 890 млн рублів або 9,5 млн доларів США. Власних коштів немає, тому використовується пільговий кредит під 5 відсотків на суму 760 млн рублів для новоствореної фірми.

"Але з кредитом теж не все так просто. Цей кредит – частина федеральної бюджетної програми Росії. Тобто ніяких ризиків та ніяких витрат", - наголосив він.

                                                      Знесення окупантами в Маріуполі Будинку з годинником 

Фото: Telegram-канал радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

 

Андрющенко зазначає, що наступного року після початку будівництва очікується прибуток у розмірі 358 млн рублів або 3,83 млн доларів США.

"Ще раз для розуміння. Три мільйони доларів США чистого прибутку з Будинку з годинниками. Ось вона – ціна руйнування та смерті Маріуполя", - написав він.

Довідка

Будинок з левами у Маріуполі – це творіння архітектора Віктора Нільсена, авторству якого належить безліч будівель у місті, які використовувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Деякий час Нільсен був головним архітектором Маріуполя. Відомо, що Будинок з левами архітектор продав ще до жовтневого перевороту більшовиків (1917 р.), а сам переселився у новий будинок, який згодом у нього відібрали більшовики.

Наступний власник будівлі "Будинок з левами" був директором метзаводу "Азовсталь" Яків Гугель, якого в 1937 розстріляли, а сім'ю репресували. Після цього будинок використовували як комунальне житло, а в роки незалежної України – перевели в приватний житловий фонд.

12 січня росіяни знесли Будинок з годинником в центрі тимчасово захопленого Маріуполя - історичну пам'ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

Україна
Маріуполь
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Ракетний обстріл драмтеатру Чернігова
19 серпня, 2023 субота
Ракетний удар по історичному центру Чернігова: росіяни зруйнували дві пам'ятки архітектури
мобілізація рф солдати орки
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський спрогнозував реакцію росіян на нову мобілізацію
україна українці
18 серпня, 2023 п'ятниця
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
20 серпня
18:05
OPINION
Карл Волох
Заяви про "довгу війну" за популізмом дорівнюють "двом-трьом тижням"
17:56
російські військові окупанти
Внаслідок обстрілу окупантами Новокаховської громади на Херсонщині загинула жінка
17:42
Іспанія
Жіноча збірна Іспанії вперше перемогла на Чемпіонаті світу з футболу
17:11
Невідомий вибіг на поле під час жіночого ЧС-2023 з футболу у футболці "Зупиніть Путлера"
16:54
F-16
Дозволи та навчений персонал: Данія передасть Україні F-16, проте є умови
16:34
Ексклюзив
OTP Bank
У НАЗК заявили про переговори між Угорщиною та Україною щодо OTP Bank
16:29
Скадовськ
Між Голою Пристанню й Скадовськом понад годину чути вибухи
16:21
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав до молитви за Україну
16:12
Оновлено
Авіабаза Сольці в Новгородській області
На авіабазі Сольці в Новгородській області горять два літаки, імовірно через удар безпілотника, - росЗМІ
16:04
OPINION
Борислав Береза
Чому з проблемами ветеранів не слід чекати до кінця війни
15:55
Огляд
F-16
Україна отримає перші 42 винищувачі F-16 від Нідерландів: як літаки змінять баланс сил у нашому небі
15:54
Мелітополь
РФ зламала кілька проукраїнських Телеграм-каналів Мелітополя, - мер
15:46
Огляд
У Єкатеринбурзі горить будівля льодової арени
"Бавовна" у Москві, пожежа у Дагестані та Єкатеринбурзі: де вибухало у ворога впродовж тижня
15:45
Ексклюзив
ЄС - Україна
Виконання семи вимог ЄС не означає початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, - експертка
15:41
Оновлено
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, - Зеленський
15:28
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
"Не виставка дронів, а закритий захід": голова Чернігівської ОВА про подію у драмтеатрі
15:16
Бєлгород
У Бєлгородській області заявили про нібито сбиття 12 повітряних цілей
15:07
путін
Путін призначив 222 суддів на тимчасово окупованих територіях України
14:59
Російська армія обстріляла Вовчанськ
Росіяни цілий день б'ють з артилерії по Куп'янську: 10 поранених
14:40
Оновлено
На фото: вручення Шевченківської премії
Шевченківську премію вручили у Бородянці
14:02
OPINION
Василь Зима
Путін хоче довгої війни
13:48
Фукусіма
Кішіда запевнив у безпеці скидання води з Фукусіми
13:40
військовий переворот у Нігері
Лідер хунти Нігеру заявив, що за 3 роки поверне країну до цивільного правління
12:58
Український кордон на Волинському напрямку
"Для ворога підготовлено все, що буде його нищити": Наєв розповів про оборону кордону на Волинському напрямку
12:57
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди", - ЗМІ
12:41
Ексклюзив
Люба Шипович
Всередині країни ми платимо ПДВ за дрони, – Шипович
12:39
Російська армія атакувала Золоту Балку на Херсонщині: поранено чоловіка
12:37
Китай
Китай збільшив виробництво чистої електроенергії на 11,5%
12:31
У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби
У Бурятії розмило залізничні колії через руйнування дамби: рух потягів на БАМі зупинили
12:31
На фото: головна героїня серіалу "Ганьба" на Netflix
Netflix презентував український трейлер серіалу "Ганьба"
12:20
фейк
Варшава нібито втомлюється від польсько-української "дружби": порція фейків про війну РФ проти України
12:05
OPINION
Орест Сохар
"Яструбів миру" у світі не більше, ніж прихильників допомоги Україні
12:04
Курськ
Губернатор Курської області розбудував імітаційні лінії оборони на 10 млрд
12:02
Оновлено
Російська станція "Луна-25"
Російська станція "Луна-25" припинила своє існування через зіткнення з Місяцем
11:48
окупанти Бердянськ
У Запорізькій області серед окупантів сталося "міжетнічне протиріччя": загинуло понад 20 загарбників
11:36
Під Москвою горить склад російського інтернет-магазину Ozon
Під Москвою горить склад російського інтернет-магазину Ozon
11:28
Окупанти в Маріуполі
Ворог планує заселити у тимчасово окупований Маріуполь 300 тис. росіян
11:18
Оновлено
Гуменюк: пуски з підводного ракетоносія ускладнюють виявлення ППО, рівень загрози високий
10:57
Оновлено
курс долара
Курс валют на 20 серпня: скільки коштує євро і долар
10:30
Огляд
міжнародний огляд
В України закінчуються варіанти контрнаступу, натомість Київ закликає вірити ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV