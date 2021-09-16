ПСЖ втратив найдорожчого гравця світу в матчі Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 1-му турі ЛЧ ПСЖ зіграв внічию проти "Брюгге" - 1:1. Нападник Кіліан Мбаппе, який є найдорожчим гравцем світу, не зміг дограти матч через травму.



Мбаппе вийшов на поле в стартовому складі, а на 51-й хвилині був замінений на Мауро Ікарді.



"Ми замінили Кіліана, він пошкодив ногу. Проблеми зі щиколоткою. Подивимося на його стан, коли зможемо отримати більш детальну інформацію", - розповів головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, 15 вересня ПСЖ не зміг переграти "Брюгге" у стартовому матчі Ліги чемпіонів.

16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.