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Провідна неурядова організація Швейцарії Public Eye назвала країну "притулком" для олігархів РФ

4 липня, 2022 понедiлок
17:56
Світ хабар, гроші, валюта

Провідна неурядова швейцарська організація Public Eye у понеділок назвала країну "безпечним місцем" для російських мільярдерів та "хабом для торгівлі російськими нафтою, вугіллям і зерном"

Про це пише Європейська Правда з посиланням на заяву організації.

Як зазначається, Public Eye дійшла висновку, що 32 наближених до Путіна олігархів використовують Швейцарію для здійснення бізнес-операцій та збереження своїх активів шляхом неврегульованої торгівлі товарами й офшорній галузі.

"З 1990- років Швейцарія була популярним прихистком для російських бізнес-магнатів, які завдячують своїми активами невпорядкованому переходу з планової на ринкову економіку й особистою близькістю до Кремля", – стверджують в організації.

Public Eye також вказує, що три чверті всього вугілля, яке експортується з РФ, проходить через Швейцарію, тоді як влада країни навіть не знає, які з російських виробників й торговців вугіллям базуються у швейцарській юрисдикції.

Як заявляє Public Eye, аналогічна ситуація наразі й з нафтою. Близько 60% нафти й нафтопродуктів, що експортуються в ЄС з Росії, продаються через компанії в Женеві. Водночас швейцарські аграрії отримують рекордні прибутки з продажу зерна, причому на тлі продовольчої кризи.

"Закликаємо Федеральну раду негайно й повністю запровадити всі санкції проти олігархів і російських енергоносіїв, схвалені ЄС, та лобіювати Брюссель для їхнього якнайшвидшого поширення на імпорт і торгівлю газом", – наголошують представники організації.

Public Eye також закликали створити у Швейцарії спеціалізований орган для контролю за дотриманням трейдерами санкцій, запроваджених проти економіки Росії.

  • Швейцарія остерігається віялових відключень газу взимку через відмову від російського палива та робить ставку на зелену енергетику

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