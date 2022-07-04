Провідна неурядова організація Швейцарії Public Eye назвала країну "притулком" для олігархів РФ
Провідна неурядова швейцарська організація Public Eye у понеділок назвала країну "безпечним місцем" для російських мільярдерів та "хабом для торгівлі російськими нафтою, вугіллям і зерном"
Про це пише Європейська Правда з посиланням на заяву організації.
Як зазначається, Public Eye дійшла висновку, що 32 наближених до Путіна олігархів використовують Швейцарію для здійснення бізнес-операцій та збереження своїх активів шляхом неврегульованої торгівлі товарами й офшорній галузі.
"З 1990- років Швейцарія була популярним прихистком для російських бізнес-магнатів, які завдячують своїми активами невпорядкованому переходу з планової на ринкову економіку й особистою близькістю до Кремля", – стверджують в організації.
Public Eye також вказує, що три чверті всього вугілля, яке експортується з РФ, проходить через Швейцарію, тоді як влада країни навіть не знає, які з російських виробників й торговців вугіллям базуються у швейцарській юрисдикції.
Як заявляє Public Eye, аналогічна ситуація наразі й з нафтою. Близько 60% нафти й нафтопродуктів, що експортуються в ЄС з Росії, продаються через компанії в Женеві. Водночас швейцарські аграрії отримують рекордні прибутки з продажу зерна, причому на тлі продовольчої кризи.
"Закликаємо Федеральну раду негайно й повністю запровадити всі санкції проти олігархів і російських енергоносіїв, схвалені ЄС, та лобіювати Брюссель для їхнього якнайшвидшого поширення на імпорт і торгівлю газом", – наголошують представники організації.
Public Eye також закликали створити у Швейцарії спеціалізований орган для контролю за дотриманням трейдерами санкцій, запроваджених проти економіки Росії.
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