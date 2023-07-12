Про це інформує міноборони Великої Британії.

Зазначається, що 10 липня начальник генштабу Російської Федерації генерал Валерій Герасимов вперше виступив на телебаченні після невдалого заколоту ПВК Вагнера 24 червня. У розвідці Британії помітили, як начальник штабу ВКС Росії генерал-полковник Віктор Афзалов інформував Герасимова по відеозв'язку.

Попри те, що Афзалов, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна, перебуває на посаді не менше чотирьох років, це була його перша поява на публіці разом з Герасимовим.

"Збільшення популярності Афзалова в громадськості, тоді як місцеперебування Суровікіна залишається неясним, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсторонений після заколоту", - констатують у міноборони Британії.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки 5 липня, інформація щодо арешту Суровікіна поки не була підтверджена.

Згодом представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що Сергія Суровікіна допитували у РФ, щоб дізнатися про причетність до заколоту ПВК Вагнера.